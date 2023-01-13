الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يلتقي وزير الخارجية ‏الايراني ‏حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2023 - 16:30

الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يلتقي وزير الخارجية ‏الايراني ‏حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له

منذ 59 mins 13 January، 2023
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