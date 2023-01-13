الدفاع الروسية: الانتهاء من تحرير مدينة سوليدار بالكامل وهذا يؤدي إلى قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2023 - 13:06

الدفاع الروسية: الانتهاء من تحرير مدينة سوليدار بالكامل وهذا يؤدي إلى قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك

منذ 20 mins 13 January، 2023
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