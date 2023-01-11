أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بالتحقيق في أسباب تعطل الحركة الجوية في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 18:20
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أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بالتحقيق في أسباب تعطل الحركة الجوية في البلاد
منذ 60 mins
11 January، 2023
الحركة الجوية في اميركا
الولايات المتحدة
مجلس الشيوخ الاميركي
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