تواصل التحركات الاحتجاجية لاساتذة التعليم الرسمي

واصل الاساتذة في التعليم الرسمي الثانوي تحركاتهم الاحتجاجية في الشارع بهدف إنقاذ التعليم الرسمي في لبنان كما أسمته اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، ونفذ أساتذة اللجنة الفاعلة في التعليم الرسمي الثانوي أساتذة اعتصاما امام المنطقة التربوية بطرابلس لليوم الثاني على التوالي عبروا خلاله عن غضبهم من تقاعس وزارة الترببة عن أداء واجبها عن متابعة هموم الاستاذ في ظل الأوضاع الإقتصادية المنهارة ومنحه 5 دولار كتعويض وقد أعلن الأساتذة خلال الإعتصام الذي نفذوه أمام المنطقة التربوية في الشمال عن الإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية على كافة الأراضي اللبنانية.

وبالمناسبة كانت كلمة باسم الأساتذة القاها محمد عبدو والأستاذ هلال فتال شددت على أن كرامة الأستاذ لا تشترى بالأموال، يريدون كتم أصواتنا بمبلغ 5 دولار ولهم نقول لن نسكت ولن نخاف سنتابع تحركاتنا حتى تحقيق أهدافنا والا فإن العام الدراسي مهدد بالخطر.

المصدر: موقع المنار