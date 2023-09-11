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September 11 2023 - 20:32

تربويا.. تعثر رسمي وحزب الله يستمر بدعمه

منذ 15 mins 11 September، 2023
التعليم
تقارير مصورة - لبنان

تربويا.. تعثرٌ رسمي ، وحزبُ الله يستمرُ في دعمِه.

المصدر: قناة المنار

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