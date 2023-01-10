وفد من حركة حماس يزور كمال الخير: للتمسك بالمقاومة كخيار وحيد في مواجهة العدو

زار وفد مركزي من حركة المقاومة الاسلامية – حماس برئاسة ممثل الحركة في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي، دارة رئيس المركز الوطني كمال الخير في المنية، بحضور القيادي في الحركة أبو بكر الأسدي.

بدايةً رحب الخير بوفد حركة حماس في المنية و قال إن قضية فلسطين هي قضية تعني كل الشرفاء و الأحرار، فأهلاً و سهلاً بكم كحركة مقاومة تقدم الشهداء و التضحيات و تواجه العدو منذ عشرات السنين إلى جانب كافة فصائل المقاومة في فلسطي حيث قدمت الحركة قادتها شهداء على طريق تحرير فلسطين.

و اعتبر الخير أن”فلسطين لن تتحرر إلا من خلال خيار المقاومة المسلحة، لأن التجارب أثبتت أن العدو لا يفهم إلا بلغة القوة التي حررت غزة هاشم و جنوب لبنان”.

و أكد الخير على”ضرورة وقوف كافة الفصائل و القوى الفلسطينية صفاً واحداً من أجل تحقيق الإنتصارات على العدو وصولاً إلى التحرير لكافة الأسرى و الأرض و المقدسات الإسلامية و المسيحية، و أثنى على الدور الذي تلعبه حركة حماس في الداخل و الخارج لا سيما وقوفها في صلب محور المقاومة الممتد من طهران إلى اليمن و سوريا و لبنان، كما نثني على تنسيقها مع القيادة السورية التي قدمت كل الإمكانيات و هي الركن الأساسي في المشروع المقاوم و الداعم الأول للمقاومة الفلسطينية”.

حماس

بدوره تحدث عبد الهادي الذي قال تشرفنا بزيارة رئيس المركز الوطني كمال الخير في المنية.

و أثنى على مواقف الخير العروبية و وقوفه الدائم الى جانب المقاومة و الشعب الفلسطيني و قضيته.

و قال عبد الهادي من المنية اليوم “:نريد أن نطمئنكم بأن الشعب الفلسطيني موحد لمواجهة العدو و حكومته المتطرفة، و المقاومة في فلسطين قوية و هي مستعدة للمواجهة و هي باتت رادع كبير يحسب له العدو ألف حساب”.

و أكد عبد الهادي أن”المقاومين في الضفة الغربية و على رأسهم عرين الأسود أيضاً يعدون العدة لتطوير مقاومتهم الشعبية التي ستصل لطرد الإحتلال عن كامل فلسطين من البحر إلى النهر”.

المصدر: بريد الموقع