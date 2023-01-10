دعوات للولايات المتحدة لتسليم بولسونارو

تقدم السيناتور البرازيلي رينان كاليروس، بطلب إلى قاضي المحكمة الفدرالية العليا في الولايات المتحدة الأميركية ألكسندر دي مورايس، بغرض التسليم الفوري للرئيس السابق جايير بولسونارو.

كاليروس قال إن بولسونارو “تورط ويتحمل مسؤولية” أفعال المتظاهرين، مطالباً بإدراج الأخير في التحقيق بالوضع حول الاحتجاجات، واستدعائه إلى المحكمة لشرح مشاركته في أعمال مناهضة للديمقراطية.

كذلك، طالب كاليروس باستصدار أمر بعودة الرئيس السابق إلى البرازيل في غضون 72 ساعة، وإذا لم يتم تنفيذه خلال الفترة المحددة، فقد طالب باحتجاز أولي لبولسونارو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد حاليا هناك.

يأتي ذلك في وقت أفيد فيه بأن بولسونارو نقل إلى مستشفى في فلوريدا بسبب آلام شديدة في البطن. وكان الأخير قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام الماضي، لعدم رغبته في المشاركة في نقل السلطة إلى الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دي سيلفا.

وفي وقت سابق، دعا عضوا الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، خواكين كاسترو وألكسندريا كورتيز، السلطات الأمريكية إلى “التوقف عن منح اللجوء” للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وتسليمه إلى وطنه.

وكان أنصار الرئيس السابق بولسونارو، الذين يحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية منذ نهاية العام الماضي، قد استولوا على مبنى الكونغرس في العاصمة البرازيلية واقتحموا أراضي قصر بلانالتو، المقر الرئاسي، وكذلك مبنى المحكمة العليا، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وتمكنت الشرطة من إخلاء المنشآت الحكومية من المتظاهرين، وتم توقيف نحو 1500 شخص من المشاركين في الاحتجاجات، فيما بدأت قوات الأمن في العاصمة برازيليا عملية لتفريق معسكر احتجاج لأنصار بولسونارو بالقرب من مقر قيادة القوات المسلحة البرازيلية.

المصدر: روسيا اليوم