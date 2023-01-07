اطلاق نار كثيف يستهدف قوات الاحتلال قرب مستوطنة “جانيم” المخلاة شرق جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 12:58

اطلاق نار كثيف يستهدف قوات الاحتلال قرب مستوطنة “جانيم” المخلاة شرق جنين

منذ 2 ساعة 7 January، 2023
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