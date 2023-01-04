الشيخ الخطيب: لنبذ الخلافات وتحمل المسؤولية في انجاز الاستحقاق الرئاسي

إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم، في مقر المجلس الوزير السابق عدنان منصور الذي هنأه بالأعياد ، وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وراى الخطيب “ان الأوضاع الصعبة والمؤلمة تحتاج رجالا على قدر المسؤولية الوطنية في انقاذ لبنان من النفق المظلم الذي أوصلتنا اليه سياسات الارتهان للخارج والانصياع لمصالحه على حساب المصلحة الوطنية”، داعيا “السياسيين الى نبذ الخلافات وتحمل المسؤولية في انجاز الاستحقاق الرئاسي بمنأى عن التدخلات والاملاءات الخارجية ولا سيما انهم قادرون على انتاج تفاهمات تفضي الى التوافق على انتخاب رئيس صنع في لبنان يشكل ضمانة وطنية تحمي لبنان وتجمع كل اللبنانيين تمهيدا لتشكيل حكومة انقاذ وطني تلجم الانهيار الاقتصادي وتعالج الازمات المستفحلة التي تلقي بتداعياتها على اللبنانيين المنهكين من التدهور المعيشي والتردي الاقتصادي”.

وجدد الخطيب “شجبه واستنكاره لاقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في عدوان استفزازي يسيء لمشاعر العرب والمسلمين والفلسطينيين، ويكشف عن توجهات حكومة العدو”، متسائلا:” أين الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية المتمادية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم؟”.

وتوجه “بتحية الاجلال والاكبار للمقاومين الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى الذين يذودون عنه وعن كل الأمة العربية والإسلامية”، وطالب ب”قطع كل اشكال التطبيع مع العدو الغاصب وآن الأوان أن يهب العرب والمسلمون نصرة للأقصى ودفاعا عن مقدساتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام