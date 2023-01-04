في حلقة من برنامج الخط الساخن تحت عنوان: “الخط الساخن متابعة يومية لقضايا المواطنين والنتائج مثمرة” قارنت معدة ومراسلة الخط الساخن ديما جمعة بين العمل في البرنامج خلال هذا العام والاعوام المنصرمة حيث ازدادت التحديات والازمات ومن هنا تكون اهمية اضاءة الشمعة في الظلام.

وبدورها اعتبرت الزميلة لبنى قانصو – معدة ومراسلة الخط الساخن ان الاحساس بالمسؤولية ومتابعة القضايا المحورية توصلنا حتما الى تغيير الواقع وتطويره.

وفي مشاركة له في الحلقة تحدث حيدر حمود – معد ومراسل الخط الساخن عن اهمية متابعة المواضيع في المناطق مخلتفة وتحدث عن الصعوبات التي تواجه فريق الاعداد.

وركز حيدر حمود على متابعة الخط الساخن بالتحديد للازمات الحياتية في الشمال حيث الحرمان من الحقوق والخدمات الحياتية.

ما هي اجمل الحلقات التي اعدتها المراسلة ديما؟ وكيف تم حل ازمة سكان الغازية؟

وشارك النائب امين شري – نائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في الحلقة الخاصة حيث تحدث عن انجازات الخط الساخن والمتابعة الحثيثة من فريق الاعداد التي توصل الى نتائج فعلية.

واعتبر عفيف شومان – مؤسس جمعية وتعاونوا ان التعاون بين الجمعية والخط الساخن كان مميزا هذا العام واستعرض الارقام التي رصدتها الجمعية لمساعدة الناس عبر برنامج الخط الساخن.

واكد الحاج علي شري – مسؤول العمل الاجتماعي في حزب الله ان برنامج الخط الساخن يسد فراغا كبيرا بمطالبته بحقوق الناس ورفع صوت المواطن.

المصدر: قناة المنار