السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني على مدى عقدين من الزمن واجه المشروع الاميركي في المنطقة

شكر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله “الناس على المحبة والعاطفة وكل من تصدقوا ودعوا له بعد مرضه”، واعتذر “عن تحميل الناس الهم”.

وقال السيد نصر الله في كلمة له مساء الثلاثاء في ذكرى الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس “سمعت بعض الاعلام العربي والاسرائيلي الذي هوّل عن حالتي الصحية ولكن انا لدي حالة من الحساسية في القصبة الهوائية منذ أكثر من 30 سنة وهذه الحالة فاجأتني يوم الجمعة الماضي ولذلك اجلنا الكلمة التي كانت مقررة”.

وبالمناسبة، قدم السيد نصر الله التعازي لعوائل الشهداء الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفقاهم.

ولفت السيد نصر الله الى ان “الحاج قاسم سليمان كان مخلصا وهو كان من المرشحين الطبيعيين لرئاسة الجمهورية في ايران ولكن هو فضل البقاء على الجبهة كان يطلب عشق اللقاء والشهادة ولم يطلب لنفسه شيئا”، وتابع “كان لديه الكثير من القدرات الشخصية في الذكاء والتحمل وهو كان شخصية مميزة”، واضاف “كان يستند الى قيادة حكيمة الى قائد حكيم وشجع مدبر مطل على كل ساحات العالم هو الامام الخامنئي، الحاج قاسم كان يسير بتوجيهات وضوابط الامام الخامنئي”، واوضح ان “الحاج قاسم كان جندي الولاية وليس جنرالها وأوصى ان يكتب على قبره انه جندي الولاية”.

وقال السيد نصر الله “عندما دخل الحاج قاسم الى مياديننا كان يتوفر له وبين يديه ثلاثة عناصر الأول شخصيته بما يتمتع به من صدق واخلاص كبيرين وكان على درجة عالية من التقوى وشوق للقاء الله”، وتابع “خلال عقدين تولى الحاج قاسم قيادة قوة القدس في حرس الثوري الايراني”، ولفت الى ان “الحاج قاسم كان عندما يدخل الى قوة او جهة يدعمها ويزيدها قوة ويقدم لها الدعم المادي والفكري والأمل من خلال اللقاءات والحضور المباشر في الجبهات والخط الأمامي”، واضاف “الحاج قاسم خلال عقدين من الزمن واجه المشروع الاميركي”، وتابع “للاسف ما زال البعض يصور ان دول محور المقاومة انهم مجرد اتباع لايران، فهم ليسوا كذلك على الاطلاق بل هم قوى مؤمنة بأوطانها ومقدساتها وجاء اليها الحاج قاسم ليمد اليها يد العون”.

ولفت السيد نصر الله الى ان “المشروع الاميركي يسعى للهيمنة والتسلط والسيطرة على الثروات والنفط ويتركوا للملوك والرؤساء بعض المسائل التفصيلية”، واوضح “هذا حال الانظمة والسلاطين الموجودة منذ ايام الشاه وحتى اليوم، بعضهم مستوى قائم بالاعمال في سفارة، والرئيس الاميركي لا يتكلم مع مسؤول الا اذا اراد ان يحلب منه 450 مليار دولار”، وتابع “وفي قلب المشروع الاميركي كانت دائما موجودة اسرائيل”.

يتبع..

المصدر: موقع المنار