عبد الله ناصر: لانتخاب رئيس للجمهورية أولويته إنقاذ البلد وحماية سيادته

رأى مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر أن “الضغط على لبنان وشعبه من قبل الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما على المستويين الاقتصادي والمعيشي، هدفه تحقيق الأهداف التي عجزت عن تحقيقها من خلال الحروب، وتمرير بعض الاستحقاقات السياسية في البلد”.

وشدد ناصر على أن “تفاهم الكتل النيابية مع بعضها البعض، وحده الذي يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وليس الاستجداء بالخارج الذي لا تهمه مصلحة لبنان، والذي يعمل وفق ما تقتضي مصالحه”، وأكد “نريد رئيسا تكون أولويته إنقاذ البلد، وحماية سيادته”.

وقال ناصر إن “ما عرضته بعض وسائل الإعلام في لبنان عبر شاشاتها من خلال بعض برامجها، هو عمل قبيح جدا، ويهدف لتشويه صورة الجنوبيات المقاومات، ولكن عليهم أن يعلموا، أن أمهات الجنوب كانوا وسيبقون أقوياء ومجاهدات يصنعن المجاهدين، ويواجهن كل الحروب التي تشن على بلدنا لبنان”.

وأشار إلى أن “الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني أدى ما عليه، واستطاع من خلال جهاده وعمله وسفره ومقارباته لكل القضايا السياسية والاستراتيجية والعسكرية وحتى الاقتصادية، أن يكون نموذجا حقيقيا للإيفاء بعهد الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام