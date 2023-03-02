عبد الله ناصر استقبل وفدا فلسطينيا.. وتأكيد على خيار المقاومة لاستعادة الحقوق

استقبل مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر الخميس مسؤولي الفصائل الفلسطينية في منطقة صور، وتناول البحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والفلسطينية وأوضاع المخيمات.

وأكد ناصر أن “البوصلة ستبقى فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، وأشار إلى أن “خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يوصل الشعب الفلسطيني إلى حقوقه، لا سيما وأن المقاومة أثبتت جدواها في تحرير الأرض والأسرى والمقدسات”، ورأى ان “الاضطرابات داخل الكيان الصهيوني دليل على ضعفه وتراجعه وقرب هزيمته وتفككه وقد انتهى زمن كسر إرادة الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن إرادة المقاومة عند الشعب الفلسطيني انتصرت على إرادة الكيان الصهيوني الذي يعيش حالة تهديد وجودي”.

وتناول اللقاء موضوع المخاطر المحدقة بالقدس عاصمة العرب والمسلمين، ودعا المجتمعون إلى “تكاتف الأمة والمقاومين والشرفاء لجعلها من أولى أولوياتهم، ومساعدة أهلنا المقدسيين للثبات في أرضهم، مؤكدين على أنها العاصمة الأبدية لفلسطين”، وأكدوا “أننا أمام حالة نضال متكاملة ومستمرة في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني”، واعتبروا أن “الاحتلال لا يستطيع إخماد الجبهات في غزة والضفة وفي كل الداخل المحتل”.

المصدر: بريد الموقع