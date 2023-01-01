قتلى وجرحى بانفجار قرب مطار كابل

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة “طالبان” عبد النافع تاكور أن انفجارا وقع صباح الأحد بمحيط مطار كابل العسكري، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

ولم يذكر المتحدث أرقاما دقيقة حول عدد الضحايا، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في ملابسات الانفجار وسيتم إطلاع وسائل الإعلام على التفاصيل لاحقا.

وأضاف أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وأفادت تقارير إعلامية أن انتحاريا استهدف حاجزا لقوات “طالبان” أمام مطار كابل. كما ذكرت تقارير أن الانفجار وقع على بعد نحو 80 مترا من طريق المطار وأن السلطات أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة ولا تظهر هناك سوى سيارات الإسعاف والمدرعات.

المصدر: روسيا اليوم