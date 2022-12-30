الكرملين يعلق على سقوط صاروخ أوكراني في بيلاروس

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن سقوط صاروخ أوكراني في بيلاروس يشكل مصدر قلق بالغ، مشيرا إلى أن العسكريين في بيلاروس وروسيا على اتصال دائم.

وتابع بيسكوف في إفادته الصحفية اليوم الجمعة بأن ما حدث “يثير قلقا بالغا ليس فقط لنا، وإنما لشركائنا البيلاروسيين”.

وأضاف بيسكوف أن الجيشين الروسي والبيلاروسي “على اتصال دائم”، و”يتم التنسيق بينهما باستمرار” على أعلى مستويات الحوار المتبادل، حيث تتيح طبيعته السرية البلدين على تبادل المعلومات بسرعة.

واختتم بيسكوف حديثه قائلا “تعلمون أن بيلاروس اتخذت عددا من الإجراءات بهذا الصدد، واتخذت مسارا معينا فيما يتعلق بالجانب الأوكراني، لكنني أكرر أن هذا حدث يثير القلق”.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أفادت، يوم أمس الخميس، بأن قوات الدفاع الجوي للجمهورية أصابت صاروخا سقطت شظاياه في منطقة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز “إس-300” مضاد للطائرات أطلق من أراضي أوكرانيا، ولا توجد أي معلومات عن الضحايا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية