مع الحدث| ارقام ومعطيات حول الانهيار المالي في لبنان

تحدث المدير العام السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية امين صالح للمنار في برنامج مع الحدث عن معطيات وارقام متعلقة بالنقد والاقتصاد والتضخم النقدي في لبنان وسياسة المصرف المركزي وآخر الارقام والمعطيات حول الدين العام. واشار الى ان الدين بالعملة الاجنبية 40 مليار دولار، يساوي 200% من الناتج المحلي. واعتبر ان حاكم المصرف المركزي يدفع دائما باتجاه التضخم الكبير خدمة له وللمصارف ولجهات اجنبية.

عن حجم الدين العام

عن التضخم المفرط في لبنان وحجم الكتلة النقدية

عن خسائر البنك المركزي وزيادتها مقومة بالليرة

