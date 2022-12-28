رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز: لا ازمة غاز ولعدم ادخال السوق بالاشاعات  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2022 - 16:30

رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز: لا ازمة غاز ولعدم ادخال السوق بالاشاعات 

منذ 57 mins 28 December، 2022
فريد زينون
لبنان

 

اكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون في بيان، ان” لا ازمة غاز في السوق اطلاقا”، منتقدا” بعض النقابيين الذين اشاعوا بان هناك ازمة وان موزعي الغاز يخسرون وانهم يتجهون الى الاضراب”، معتبرا ان “هذا التهويل على مصالح الناس غير مقبول، لان الحقيقة ان موزعي الغاز يشترون بالدولار من شركات التعبئة ويبيعونها لمحلات تجارية و السمانة بالدولار، وبالتالي لسنا معنيين بأزمة ارتفاع او هبوط العملة اللبنانية، علما ان هذه الالية مرخصة وموافق عليها من قبل وزارتي الطاقة والاقتصاد”.

وامل” من بعض النقابيين عدم ادخال سوق التوزيع بالاشاعات للعب ادوار وهمية لاهداف وغايات خاصة معروفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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