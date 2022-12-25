طهران: على الشرطة الفرنسية ضبط النفس في التعامل مع المحتجين

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم العنيف والعنصري على المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء، داعيا الشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس في التعامل مع التجمعات السلمية للمحتجين.

وقال كنعاني مساء السبت إن ايران قلقة للغاية من تعرض حياة المواطنين، وخصوصاً المسلمين والأقليات والمهاجرين للخطر في فرنسا، داعیا الشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.

وأشار إلى السجل الاسود للحكومة الفرنسية في اتخاذ سیاسات التمييز العنصري بحق الأقليات والمهاجرين، والتعامل بعنف معهم.

ودعا إلى إجراء تحقيقات حيادية من أجل التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى حادث باريس.

المصدر: وكالة ارنا