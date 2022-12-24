امير عبداللهيان: رئيس الوزراء العراقي اقترح بدء مباحثات بين إيران ومصر

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ان رئيس الوزراء العراقي اقترح بدء مباحثات بين إيران ومصر.

وأشار امير عبداللهيان في تصريح له إلى مشاركته في مؤتمر بغداد 2 في الأردن، وقال: خلال المباحثات التي أجريناها مع رئيس وزراء العراق، طرح أفكارا حول أن العراق يمكن أن يلعب دوره الإقليمي لتعزيز التعاون الإقليمي.

واضاف وزير الخارجية أن رئيس الوزراء العراقي أبدى الرغبة والاقتراح بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وتابع، وأنا رحبت بفكرة رئيس وزراء العراق.

وقال أمير عبد اللهيان أن السيد السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

واضاف وزير الخارجية سنواصل متابعة هذا الموضوع تماشيا مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون.

المصدر: وكالة تسنيم