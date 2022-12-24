وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا ووحدة من المرتزقة الأجانب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2022 - 15:14
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البطريرك الراعي: البطريركية المارونية مصمّمة على مواصلة نضالها في لبنان والمجتمع الدولي من أجل تسريع الاستحقاق الرئاسي
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الخارجية الروسية: الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في أوكرانيا غير صحيح
الخارجية الروسية: منظومتا S-400 وإسكندر اللتين زودنا بهما بيلاروسيا ستزيدان فعالية الدفاع الجوي المشترك
الخارجية الروسية: الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي يهدف إلى صد أي عدوان محتمل على أراضي بيلاروسيا
الخارجية الروسية: خطط الناتو بضخ أسلحة الى مولدافيا تنذر بكارثة
وزير الدفاع التركي: لا نهدد الدول المجاورة في عملياتنا العسكرية ونستهدف الارهابيين فقط
وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا ووحدة من المرتزقة الأجانب
منذ 15 mins
24 December، 2022
اخبار اوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
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