لقاء “اليوم الموعود” الفكري بمناسبة ذكرى الليالي الفاطمية

عقد لقاء اليوم الموعود الفكري بضيافة رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية في منزله بمدينة مشهد المقدسة بمناسبة ذكرى الليالي الفاطمية بإدارة نجل آية الله العظمى سماحة السيد حسين الشهرودي سماحة العلامة السيد مصطفى، حيث ألقى سماحة المرجع الديني بحثاً بعنوان “مقام السيدة الزهراء عليها السلام من الناحية العرفانية والعملية”.

وبعد ان إفتتح اللقاء القارئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم من مدينة بعلبك صرح السيد حسين الشهرودي ان السيدة الزهراء عليها السلام وصلت الى ما بعد التسليم لأمر الله عزّ وجلّ وتخطت درجة الرضا بقضائه حيث تفردت الى حيث انه تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها واضاف أنه كان بإمكانها المحافظة على شأنيتها التي تضمن لها قمة الرفاهية والعظمة.. بل فضلت الوقوف بجانب أمير المؤمنين عليهم السلام رغم المشاكل التي واجهتها بسبب هذا الموقف الذي أدى إلى شهادتها.

وتلاه بحث لسماحة العلامة الشيخ حسن فتوني بعنوان “نبذة من مناقب السيدة الزهراء عليها السلام” شارحاً عن مدى عظمتها التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وآله.

والقى سماحة العلامة الشيخ مصطفى الغروي بحثا “عن ولادة الزهراء عليها السلام” واختتم اللقاء بدعاء الفرج.

*لمشاهدة اللقاء على اليوتيوب من خلال الرابط التالي :*

https://youtu.be/D_G77CONT8k