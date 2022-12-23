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December 23 2022 - 17:18

تعديلات على آلية استيفاء رسوم الطوابع

منذ 44 mins 23 December، 2022
وزارة المالية
لبنان

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق مواد قانون الموازنة المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي وذلك على الشكل التالي:
-عن طريق إلصاق الطوابع المالية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 500.000 ليرة.
-بواسطة الاختام لدى الجهات المرخص لها على أن لا تتجاوز قيمة الرسم ال 500.000.000 ليرة.
-نقداً أو بموجب شك مصرفي لدى كتّاب العدل مهما بلغت قيمة الرسم.
-نقداً أو بموجب شك مصرفي في صناديق الدوائر المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم ال 500.000 ليرة.
-بموجب إشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
-بموجب طابع مالي الكتروني وفقا للطرق والآليات التي تعتمدها وزارة المالية.

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