“الاتحاد العمالي” يحذر من خطوات تصعيدية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2022 - 19:56

“الاتحاد العمالي” يحذر من خطوات تصعيدية

منذ 3 ساعة 21 December، 2022
الاتحاد العمالي عام
لبنان

حذرَ رئيسُ الإتحادِ العمالي العام بشارة الأسمر من خطواتٍ تصعيديةٍ سيتمُ اتخاذُها في حالِ لم يتراجع وزيرُ الماليةِ عن القراراتِ المتعلقةِ بالتنزيلِ الضريبي العائلي أو بالشطورِ الضريبية.

وخلالَ مؤتمرٍ صحافي عقدَه حول موقفَ الاتحادِ من الضرائبِ المطروحةِ على الموظفينَ والأجراءِ الذين يتقاضَون رواتبَهم جزئياً أو كلياً بالدولار، لفتَ الأسمر إلى أنَ الضرائبَ العاليةَ على الشطورِ ومفعولَها الرجعيَ سيؤديانِ حكماً إلى نتائجَ سيئةٍ على الشركاتِ الموجودةِ والناشئةِ والمؤسساتِ الصحيةِ وعلى موظفيها.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة