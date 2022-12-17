ثلوج موسكو تسبب تأخير وإلغاء حوالي 40 رحلة جوية

جاء في بيانات خدمة “جدول مواعيد ياندكس”، أنه تم إلغاء 17 رحلة جوية وكذلك تأخير 20 رحلة أخرى في مطارات موسكو: فنوكوفو، ودوموديدوفو، وشيريميتيفو.

ووفقا للمعلومات المتوفرة مع حلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، تم تأجيل ست رحلات في مطار فنوكوفو وإلغاء عشر رحلات، وتأخرت ثماني رحلات وألغيت رحلة واحدة في دوموديدوفو، وفي شيريميتيفو، تأخرت ست رحلات وألغيت ست رحلات.

وقال ميخائيل ليوس، من العاملين في مركز فوبوس للطقس، إن معدل هطول الثلوج في موسكو زاد في ديسمبر عن المعدلات المعروفة: 112 في المائة من المعدل المناخي المعتاد.

من جانبه قال رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، إن ارتفاع التراكمات الثلجية في موسكو يوم الاثنين قد يصل إلى مستوى قياسي ويعادل مستوى عام 1941 – بسبب تساقط الثلوج الغزير خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستزداد التراكمات الثلجية التي يصل ارتفاعها حاليا 22 سم، بأكثر من عشرة سنتيمترات. وفي يوم غد سيزداد الوضع تعقيدا لأن سقوط الثلوج سيقوى.

المصدر: وكالات