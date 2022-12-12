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December 12 2022 - 13:18

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق خط أنابيب في الولايات المتحدة

منذ 2 ساعة 12 December، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل متابعة تطورات انتشار فيروس كورونا في الصين واستمرار إغلاق خط أنابيب مهم لإمدادات الخام في أمريكا الشمالية.

وبحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.69% إلى 71.51 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.45% إلى 76.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن شركة “تي سي إنرغي كورب” تواصل العمل على إعادة تشغيل خط أنابيب “كيستون” المغلق الذي يربط الحقول في كندا بالمصافي على ساحل الخليج الأمريكي.

المصدر: روسيا اليوم

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