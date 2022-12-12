بالفيديو | لليوم الثاني على التوالي.. إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات موسكو بسبب الطقس

تم تأجيل 54 رحلة وإلغاء ثماني رحلات أخرى صباح الاثنين في مطارات موسكو “فنوكوفو” و”دوموديدوفو” و”شيريميتيفو” وسط هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج.

ووفقا لخدمة الجدول الزمني لـ Yandex، حتى الساعة 6.53 بتوقيت موسكو اليوم الاثنين، تم في مطار فنوكوفو تأجيل عشر رحلات وإلغاء رحلتين، وفي مطار دوموديدوفو، تأخرت 22 رحلة، وألغيت أربع رحلات، وفي مطار شيريميتيفو، تم تأجيل 22 رحلة وإلغاء رحلتين.

وشهدت مناطق وسط روسيا في اليومين الأخيرين عاصفة ثلجية قوية وتساقط أمطار غزيرة.

وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية أمس الأحد تحذيرا طارئا بشأن الطقس، وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله سنة 1960.

المصدر: وكالات