بو صعب بعد لقائه رئيس وزراء قطر: النجاح بتنظيم كأس العالم مصدر اعتزاز لكل عربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2022 - 01:24

بو صعب بعد لقائه رئيس وزراء قطر: النجاح بتنظيم كأس العالم مصدر اعتزاز لكل عربي

منذ 2 ساعة 11 December، 2022
بوصعب
لبنان

إستقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وتخلل اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ونقاش بعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يستوجب المتابعة.

وكان بو صعب قد توجه الى قطر بناء على دعوة رسمية وجهت إليه من مجلس الشورى في دولة قطر لعقد اجتماعات مع نائب رئيس المجلس الدكتورة حمدة السليطي وعدد من رؤساء اللجان. وقد حضر الاجتماعات القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري والمستشارين رمزي مجاعص ومروان حايك.

وشملت الدعوة التي وجهت لـ بو صعب حضور جانب من مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وفي ختام الزيارة، شكر بو صعب دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال، مؤكدا ان نجاح قطر بتنظيم كأس العالم يعد حدثا تاريخيا ومصدرا لفخر واعتزاز كل مواطن عربي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة