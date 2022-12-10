على ظهر السفينة الإماراتية روابي … افتتاح معرض صور شهداء القوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي

افتتح قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني ومحافظ الحديدة محمد قحيم، اليوم السبت، معرض صور شهداء القوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي في إطار فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.

واطلع المداني وقحيم على المعرض الذي أقيم تحت شعار (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)، وتضمن مجسمات معبرة عن تضحيات أبطال القوات البحرية، وصور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

وخلال الافتتاح أشار المحافظ قحيم إلى أن إقامة المعرض على ظهر السفينة الإماراتية (روابي) له دلالات واضحة على عظمة بطولات وتضحيات الشهداء الذين اختلطت دماؤهم بمياه البحر وروت رمال الساحل الغربي.

وأكد المضي قدماً على درب الشهداء حتى تحقيق النصر على قوى العدوان والغزاة، مشيداً بتضحيات وبطولات الشهداء في مختلف ميادين البطولة والشرف.

فيما أشار عضو مجلس الشورى عبد الرحمن مكرم ووكيل المحافظة علي قشر إلى أن معرض صور الشهداء تعبير عن الوفاء لدماء الشهداء التي سُفكت من أجل الكرامة والحرية ورفض الوصاية على الشعب، وعرفاناً بما صنعه الأبطال في القوات البحرية والساحل الغربي من انتصارات ساحقة نكلت بقوى العدوان ومرتزقتها.

وأكدا أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من بطولات وتضحيات الشهداء والسير على نهجهم في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله، لافتين إلى أن المعارض والفعاليات التي تنظم بهذه الذكرى تعكس صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة أعلنت ضبط سفينة (روابي) الإماراتية، بعملية نوعية في الـ3 من يناير مطلع العام الجاري، والتي كانت تقوم بعمليات نقل أسلحة ومعدات عسكرية تستخدم في العدوان ضد الشعب اليمني.

المصدر: المسيرة