مع الحدث | دلالات القمة الصينية – السعودية

تناول الكاتب والمحلل السياسي د. علي حمية في برنامج مع الحدث على قناة المنار اليوم الجمعة قضية الحرب في أوكرانيا وانعكاسها على المزاج الشعبي الأمريكي، وتطرق إلى تهديد الرئيس الروسي بوتين باندلاع حرب نووية فقال انه يمكن وضع هذا التهديد في سياق البحث عن تسوية للنزاع لأن الجميع يعرف ان الحرب النووية غير محتملة ولا ممكنة. ولفت ان ترويج الأمريكيين بأن استطلاعاً للرأي يظهر سأم الشعب الأمريكي من دعم اوكرانيا في حربها ضد روسيا هو خطوة من خطوات البحث عن تسوية ما بين روسيا واوكرانيا.

أما بخصوص القمة الصينية السعودية المنعقدة في الرياض وما اذا كانت تشكل إحدى مؤشرات ابتعاد السعودية عن اميركا واقترابها اكثر من الصين فقال حمية: إن الأمريكي يقول للسعودي العب كما تشاء ..العب حتى مع عدوي وهو في هذه الحالة الصين لكن ممنوع عليك ان تسجل هدفا..والامريكيون في حال لمسوا ان ابن سلمان قد أخذته النشوة السياسية وسجل هدفا في مرماهم فإن مصيره ربما يكون كمصير عمه فيصل بن عبد العزيز.