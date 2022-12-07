قنبلة إسطنبول جُمعت “على الهواء مباشرة”

صرّحت وزارة الداخلية التركية أن القنبلة المستخدمة في الهجوم الإرهابي بإسطنبول “تم تجميعها بناء على تعليمات مأخوذة من مواقع التواصل الاجتماعي”.

جاء ذلك ضمن تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في ندوة حول الجرائم الإلكترونية، حيث قال إن القنبلة “تم تصنيعها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أي أنه تم تجميعها (على الهواء مباشرة)، ولدينا معلومات أنها زرعت بالهاتف المحمول لأحد أعضاء حزب العمل الكردستاني تحت اسم حركي هو (حاجي) وهو مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وبحسب صويلو، فإن المحتجزة للاشتباه في ارتكابها الهجوم الإرهابي تدّعي أنها لا تعرف محتويات العبوة، وكانت تعتقد أنها علبة شوكولاتة.

وكان انفجار قد وقع في شارع الاستقلال،المخصص للمشاة في وسط إسطنبول، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81، إذ اعترفت المشتبه بها بعلاقتها بحزب العمال الكردستاني، ثم تم اعتقال شخصين بعد أسبوع من الحادث، يشتبه في مساعدتهم منفذي الهجوم على عبور الحدود التركية. ولفت صويلو الانتباه إلى أن الرسالة بشأن المأساة جاءت من مدينة كوباني الحدودية السورية، وأن الجاني توجه إلى الأراضي التركية عبر مدينة عفرين.

المصدر: روسيا اليوم