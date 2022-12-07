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December 7 2022 - 16:24

أكثر من مئة مصاب اثر تصادم قطارين في كتالونيا الإسبانية

منذ 30 mins 7 December، 2022
155 مصابا بتصادم قطارين في كتالونيا الإسبانية
155 مصابا بتصادم قطارين في كتالونيا الإسبانية
أخبار دولية - اسبانيا

أفاد مسؤولون بإصابة 155 شخصاً إصابات معظمها طفيفة، في تصادم قطارين على أطراف مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا في شمال شرق إسبانيا الأربعاء.

وقالت خدمات الطوارئ أنه تقرر نقل 39 شخصا إلى المستشفى. ووقع الحادث في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، عندما اصطدم أحد القطارين السائرين على نفس السكة، بالعربة الخلفية للقطار الآخر الذي كان متوقفا في المحطة.

وكان على متن القطارين وقت الاصطدام نحو 800 راكب، وقالت خدمة الإطفاء إن أحدا منهم لم يعلق بالداخل وتمكنوا من الخروج بأنفسهم. كما ذكر وزير النقل راكيل سانشيز أن تحقيقاً يجري في أسباب الحادث.

المصدر: روسيا اليوم

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