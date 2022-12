أكثر من مئة مصاب اثر تصادم قطارين في كتالونيا الإسبانية

أفاد مسؤولون بإصابة 155 شخصاً إصابات معظمها طفيفة، في تصادم قطارين على أطراف مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا في شمال شرق إسبانيا الأربعاء.

وقالت خدمات الطوارئ أنه تقرر نقل 39 شخصا إلى المستشفى. ووقع الحادث في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، عندما اصطدم أحد القطارين السائرين على نفس السكة، بالعربة الخلفية للقطار الآخر الذي كان متوقفا في المحطة.

More than 70 people were injured in a collision between two trains in Barcelona

The incident took place at the Moncada y Rexac train station. According to El Mundo, the train crashed into a train filled with passengers, standing at the station.#Spain pic.twitter.com/aFOwhF0ONo

— David Kime (@CyberRealms1) December 7, 2022