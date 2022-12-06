العميد تنكسيري: الحرس الثوري يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية

وقال تنكسيري، في خطاب ألقاه في مهرجان مالك الاشتر الـ12 لحرس الثورة الثلاثاء “اشتبكنا مع نظام البعث شمال الخليج الفارسي خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس، ولم تكن لدينا سلاح غير قوارب الصيد، ولكن حققنا النصر بإيمان قواتنا. و في الصراع الذي دام عام ونصف مع الأمريكيين في الخليج ايضا انتصرنا بقوة الايمان ونفخر بأننا كنا القوة الوحيدة التي صفعتهم بشدة”.

واضاف العميد تنكسيري “لقد فهم العدو أننا قادرون على هزيمته لذلك يسعى لمنع تقدمنا”. وأكد ضرورة أن “يعلم الشباب أن العدو يشعر بالاذلال لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يقاتلنا وجهًا لوجه، لذلك يخوض الحروب الناعمة”، مشيراً إلى أنه “يجب أن تكون لدينا بصيرة، كلما هاجمنا خيمة العدو وأردنا إزالة العمود الأخير، سيتخذ العدو هذه الإجراءات”.

وصرح قائد البحرية أن “العدو يعلم أننا متفوقون في صناعة المعدات في الحرب معه”، مضيفا “عندما تحلق طائرتنا المسيرة فوق سفينة العدو، يطلبون منا الابتعاد عنهم والادعاء بأن هذه مياه دولية، لكننا نقول إنه لا توجد مياه دولية في الخليج الفارسي. نصف المياه الإقليمية لنا ونصفها للبلدان المطلة عليها”.