الخط الساخن| نقيب مستوردي السلع الغذائية :مؤشر الاسعار لن يختلف كثيرا بعد اقرار الدولار الجمركي

رفض نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي خلال مقابلة له في برنامج الخط الساخن ان يكون التجار قد عمدوا الى تخزين السلع بهدف تحقيق الارباح التي ستشهدها الاسواق بعد إقرار الدولار الجمركي واكد ان مؤشر الاسعار لن يختلف كثيرا.

وعن اسباب التفاوت في اسعار السلع الغذائية تحدث النقيب بحصلي بالارقام عن مختلف المؤثرات التي تحكم تحديد السعر.

في جولة للزميلة ديما جمعة على الاسواق، التقت بمراقبي وزارة الاقتصاد الذين اخبروها باختصار عن اجواء جولتهم.

واستمرت جولة الزميلة ديما جمعة والتقت بالسيد يوسف حمود – عضو نقابة اصحاب السوبرماركت الذي تحدث عن السلع التي تتأثر بالدولار الجمركي.

وفي مشاركة له خلال الحلقة، اعتبر السيد منير بساط – ريس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية ان كلفة الانتاج لن تختلف مع اقرار الدولار الجمركي بشكل مبدئي وبانتظار مراقبة الامور خلال الفترة القادمة.

ومن بلدة تفاحتا اتصلت مشاهدة مباشرة على الهواء لتشتكي من ارتفاع الاسعار والفوضى التي تشهدها الاسواق.

المصدر: قناة المنار