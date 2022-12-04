الداخلية التركية: القبض على 18 “إرهابيا” في شمال سوريا

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد، إلقاء القبض على 13 داعشيا بينهم قيادي في التنظيم، إضافة إلى 5 عناصر كردية، خلال عمليات مداهمة بمنطقتي جرابلس والباب في الشمال السوري.

وأوضحت الداخلية التركية في بيان لها، أنه تم إجراء دراسات استخباراتية بالتعاون بين عناصر فرقة العمل السورية في جرابلس والقيادة الاستشارية لقوات الدرك في الباب، وذلك بالتنسيق مع قيادة درك ولاية غازي عنتاب التركية.

وأضاف البيان أن العمليات التي جرت أمس السبت في جرابلس والباب، أسفرت عن إلقاء القبض على 13 إرهابيا من “داعش”، بما في ذلك ما يسمى بالقائد المالي للتنظيم.

وأشار البيان إلى أن المقبوض عليهم كانوا يقومون بأنشطة مثل الدعاية وتوسيع القاعدة الشعبية للتنظيم وتجنيد الأفراد وجمع المعلومات الاستخبارية.

وفي نفس اليوم تم إلقاء القبض على 5 مسلحين من “بي كي كي/ واي بي جي” (المصنف إرهابيا في تركيا)، قدموا إلى جرابلس من مدينة منبج “بهدف القيام بعملية إرهابية”، حسب البيان.

وكانت الداخلية التركية أعلنت لأول مرة عن تنفيذ عملية مماثة في شمال سوريا في 23 أكتوبر الماضي، عندما تم اعتقال 9 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الباب وإحضارهم إلى تركيا.

المصدر: وكالة الاناضول