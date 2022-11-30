تغطية | استشهاد شاب فلسطيني في يعبد.. اشتباكات في جنين واعتقال مقاوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاربعاء، المطارد عبود حرز الله بعد محاصرة منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حرز الله واقتادته إلى جهة غير معروفة.

وذكرت أن المطارد اشتبك مع القوات المحاصرة وتبادلا إطلاق النار، قبل أن يتم اعتقاله، وانسحاب الجيش الصهيوني من البلدة.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فقد أصيب شابان جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بمحيط البيت المحاصر، بينهم حالة حرجة بالصدر.

وذكرت المصادر ذاتها، أن وحدة القناصة التابعة لجيش الاحتلال انتشرت حول المنزل المحاصر، كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بتجاه بلدة يعبد.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت احدى وحدات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر.

وافادة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء شهيد متأثراً بجروحه جراء اصابته برصاص جنود الاحتلال في بلدة يعبد في الضفة الغربية.

اشتباكات مسلحة في جنين بالتزامن مع محاصرة جيش الاحتلال الاسرائيلي لأحد المنازل في بلدة يعبد

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص

الاحتلال في بلدة يعبد

بجنين

استشهاد الشاب محمد شاكر بدارنة إثر إصابته برصاص الاحتلال في يعبد بجنين

واستشهد شابًا متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتصب، استشهاد الشاب محمد شاكر بدارنة إثر إصابته برصاص الاحتلال في يعبد.

وكانت الصحة الفلسطينية، قد وصفت في وقت سابق اليوم، إصابة بدارنة في المنطقة الصدر، بالحرجة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال في البلدة، بالتزامن مع محاصرة الجيش الصهيوني لمنزل يتواجد به المطارد عبود حرز الله، قبل أن يتم اعتقاله.

المصدر: فلسطين اليوم