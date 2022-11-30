مستخدمو وعمال الطيران: سنواكب اتحاد النقل الجوي في حركته المطلبية

أعلنت “نقابة مستخدمي وعمال الطيران” في لبنان الاربعاء التزامها بيان “اتحاد نقابات النقل الجوي” وانها ستواكب اتحاد النقل الجوي بحركته المطلبية بما فيها الذهاب للإضراب المفتوح، وأكدت أنها “ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات”.

وكان “اتحاد النقل الجوي” في لبنان قد أشار في بيان له الاربعاء انه “بعد ثلاث سنوات من الإنهيار الكبير الذي اصاب الموظفين والعمال العاملين في قطاع النقل الجوي ونضالات ومفاوضات من إدارات الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي وتجاوبها مشكورة ولو تدريجياً بدفع جزء من الرواتب بالدولار لدعم القدرة الشرائية للرواتب، وبذلك حافظنا على حركة النقل الجوي عاملة بشكل طبيعي، ولم تحصل اي اشكالات في هذا القطاع وكانت ادارات الشركات متجاوبة مشكورة مع مطالب العاملين المحقة”، وتابع “لكن اتتنا الضربة من حيث لم نتوقع من وزير المالية بقراره الجائر تحصيل ضريبة على الجزء الذي نتقاضاه بالدولار وبمفعول رجعي، ليعصف بكل ما حققناه للعاملين بشخطة قلم”.

وحذر البيان “وزير المالية من هذا القرار الذي نعتبره بمثابة اتاوة وجزية تفرض علينا، ولن نسكت على هذا القرار الذي يريد تمويل عجز بموازنته على حساب قوت يوم محدودي الدخل، تاركاً كل مزاريب الهدر بالدولة والإعتداء على الطرف الضعيف والمنهك من شرائح اللبنانيين”، واضاف “لذلك ومن موقعنا النقابي ندق جرس الانذار تراجعوا عن القرار الجائر ولا تدفعوا بنا الى السلبية واغلاق مطار بيروت اسوة بموظفي الدولة والقضاة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام