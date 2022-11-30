تم وزير الدفاع الروسي: الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء التعبئة الجزئية تدربوا في أكثر من 100 ساحة تدريب في روسيا وبيلاروس وشارك في هذا التدريب 3 آلاف مدرب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 30 2022 - 13:10

تم وزير الدفاع الروسي: الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء التعبئة الجزئية تدربوا في أكثر من 100 ساحة تدريب في روسيا وبيلاروس وشارك في هذا التدريب 3 آلاف مدرب

منذ 1 ساعة 30 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة