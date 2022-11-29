لبنان | اللجان النيابية المشتركة تستكمل مناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2022 - 13:26
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الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: نعمل مع العراق لمكافحة المجاميع الإرهابية والتصدي لأي عامل يهدّد أمن البلدين
السيد رئيسي: استقرار المنطقة ينطلق من جهود المسؤولين فيها وحضور أميركا في المنطقة سيكون عاملا مزعزعا للاستقرار والأمن
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: أمن البلدين وحدة كاملة لا تتجزأ وهي جزء من أمن المنطقة
السوداني: حكومتنا ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح لأي جهة لاستخدام الأراضي العراقية للإخلال بأمن ايران
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وزارة الطاقة: تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن الشهر الحالي للمناطق فوق ارتفاع 700 متر هي 19343 ل ل لكل كيلو واط ساعة
البيت الأبيض: تركيا تعرضت لهجمات لكننا لا نريد رؤية تحركات داخل سوريا تؤدي لتقويض جهود مكافحة "داعش"
وزير الطاقة القطري يعلن الموافقة على مدّ ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 15 عاما على الأقل
السلطات المغربية تفتح تحقيقاً اثر محاولة سائح فرنسي الانتحار بعد الاشتباه بأنّه قتل ولديه القاصرين في فندق في مراكش
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لبنان | اللجان النيابية المشتركة تستكمل مناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول”
منذ 2 ساعة
29 November، 2022
الكابيتال كونترول
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