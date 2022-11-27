رئيس الوزراء العراقي يزور طهران بعد غد الثلاثاء لبحث عدة ملفات

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيزور ايران يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الأعرجي في تصريح صحفي ان السوداني سيبحث خلال الزيارة ملفات عدة.

وقال مصدر مطلع لوکالة “ارنا”، في وقت سابق، إن رئيس وزراء العراق يعتزم القيام بزيارة ايران قريبا.

وفي سياق متصل، كان المركز الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي اعلن، بان السوداني استقبل أمس السبت السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق؛ حيث نقل اليه دعوة رسمية من قبل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، لزيارة طهران.

وجاء في البيان الصادر بهذا الشأن عن مكتب رئيس الحكومة العراقية، ان اللقاء بين السوداني وال صادق اليوم، تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ وبما يشمل الجانب الاقتصادي والاستثمار، كما جرى التأكيد على استمرار المشاورات الامنية بين ايران والعراق وبالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وكالة ارنا