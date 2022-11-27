اللواء سلامي: سنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في ايران، اللواء حسين سلامي، أن الكيان الصهيوني سينهار وسنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين.

وفي كلمة له خلال تجمع 15 ألف من التعبئة الشعبية في زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، اليوم الأحد، قال اللواء سلامي إن البلاد تواجه اليوم حرباً عالمية كبيرة، وقد دخلت كل قوى الكفر والشرك من جميع أنحاء العالم مع مرتزقتها وفروعها الداخلية لمحاربة الثورة والأمن والوحدة الوطنية.

وأضاف اللواء سلامي أنه في المشهد السياسي تحاول “أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وآل سعود” إثارة التوتر في هذه الأرض بوسائل إعلامهم المثيرة للانقسام، لكن هذا الشعب واعي تماماً.

وتابع أن للعدو أضغاث أحلام كثيرة، يعيش في وهم، العدو هو أول من يهزم من إعلامه؛ لا يعلم العدو أن هذه الأرض والثورة قويتان.

وأشار القائد العام لحرس الثورة إلى أن الجذور الصلبة لهذه الثورة قوية لدرجة أنه إذا أراد جميع الأعداء قطع أحد فروع هذه الشجرة، فلن يتمكنوا من ذلك أبداً.

وقال: كونوا على ثقة من أن الكيان الصهيوني سينهار وهذه الثورة لن تصاب بأذى. لن تفلح أوهام العدو. هذا النظام قوي. لقد ألحقت التعبئة الشعبية بقيادة الإمام الخامنئي هزائم كبيرة بالأعداء.

ولفت الى أن العدو اليوم أي “أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وآل سعود” نزلوا إلى الساحة بكل قوتهم، لكننا بالتأكيد سنحول ساحة هذه الفتنة الكبيرة وهذه الحرب العالمية إلى مقبرة للأعداء الأمريكبن والإسرائيليين وحلفائهم.

المصدر: وكالات ايرانية