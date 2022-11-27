هنغاريا تستقبل أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا

صرحت الرئيسة الهنغارية، كاتالين نوفاك، خلال زيارتها لكييف يوم السبت، بأن بلادها استضافت أكثر من مليون مواطن أوكراني كلاجئين.

وقالت نوفاك: “سنواصل تقديم المساعدة الإنسانية. استقبلنا أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا، ونواصل تقديم المساعدات الإنسانية والمالية لهم”.

وأضافت أن هنغاريا خصصت أكثر من 187 مليون يورو، لمساعدة أوكرانيا، وتعهدت بنقل 10 آلاف طن من الحبوب وخصصت أموالا لذلك.

واقترح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، برنامج Grain From Ukraine، متحدثا عبر الفيديو إلى المشاركين في قمة العشرين، ووفقا له فإن الدول التي تدعم البرنامج ستشتري المنتجات الزراعية مباشرة من المنتجين الأوكرانيين، ثم تنقلها إلى البلدان التي تعاني من خطر المجاعة.

المصدر: وكالات