ستولتنبرغ: قرار إرسال أنظمة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا متروك لدول بعينها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2022 - 11:42

ستولتنبرغ: قرار إرسال أنظمة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا متروك لدول بعينها

منذ 11 mins 25 November، 2022
أخبار موقع المنار

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