رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية : حرب إعلامية ضخمة يجب مواجهتها

وجه رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق صرخة الى كل من يعنيه التمهيد لليوم الموعود أن يعوا هذه المرحلة جيداً وأنها حرب إعلامية ضخمة بامتياز جنِّد لها أدمغة شياطين الأرض من الأنس والجن لم تنقصهم الخبرة في شتى الأساليب ولا الإمكانيات ولا الطاقات ولا .. بل انهم لا دين ولا إنسانية لهم.. اضاف: لقد جمعوا عدتهم وعديدهم لمواجهتنا في الوقت نفسه نحن مشغولون بحطام الدنيا فلنسأل انفسنا ماذا حققنا في مواجهة هؤلاء الطواغيت من مئات الفضائيات والوسائل الاعلامية.. اضاف: فمن هذا الباب طرح قائدنا آية الله العظمى السيد علي الخامنئي “دام ظله الوارف” جهاد التبيان لم يطرحه إلا لأهميته أولاً ولأننا مقصرون ثانياً فما كان لله ينمو انظروا الى نشيد {سلام يا مهدي} الذي أنطلق من القلب الطاهر لسماحة السيد القائد “حفظه الله ورعاه..” كيف انتشر سريعاً بمختلف اللغات وبجميع البلدان وبكافة الفئات..

المصدر: بريد الموقع