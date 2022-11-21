كم ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر بحسب إدارة الإحصاء المركزي؟

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن “مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2022، سجل ارتفاعا وقدره 14,65% بالنّسبة لشهر أيلول 2022، كما سجّل هذا الرّقم على صعيد المحافظات ما يلي: