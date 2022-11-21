كم ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر بحسب إدارة الإحصاء المركزي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2022 - 16:34

كم ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر بحسب إدارة الإحصاء المركزي؟

منذ 58 mins 21 November، 2022
الاحصاء المركزي
لبنان
أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن “مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2022، سجل ارتفاعا وقدره  14,65% بالنّسبة لشهر أيلول 2022، كما سجّل هذا الرّقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 14,41%

– ارتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 14,56%

– ارتفاعًا في محافظة الشمال وقدره  16,54%

– ارتفاعًا في محافظة البقاع وقدره 12,92%

– ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 14,65  %

– ارتفاعًا في محافظة النبطية قدره 12,74 %”.

 

وأشارت ادارة الاحصاء إلى أنّ “مؤشّر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2022 سجّل ارتفاعًا وقدره 158,46 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2021”.

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