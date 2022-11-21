كم ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر بحسب إدارة الإحصاء المركزي؟

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن “مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2022، سجل ارتفاعا وقدره 14,65% بالنّسبة لشهر أيلول 2022، كما سجّل هذا الرّقم على صعيد المحافظات ما يلي:
– ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 14,41%
– ارتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 14,56%
– ارتفاعًا في محافظة الشمال وقدره 16,54%
– ارتفاعًا في محافظة البقاع وقدره 12,92%
– ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 14,65 %
– ارتفاعًا في محافظة النبطية قدره 12,74 %”.
وأشارت ادارة الاحصاء إلى أنّ “مؤشّر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2022 سجّل ارتفاعًا وقدره 158,46 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2021”.