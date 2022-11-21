وزارة التربية اللبنانية تنبه مديري المدارس والثانويات من استبيان غير صادر عنها

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :

“يتم التداول باستبيان موجه إلى مديري المدارس والثانويات يتضمن أسئلة للإجابة عنها .

إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، ينبه جميع المديرين إلى أن هذا الاستبيان غير صادر عن الوزارة، ولا عن أي مرجع مختص فيها ، ويلفت انتباههم إلى أن الاستبيانات الرسمية تصل إليهم كالعادة مرفقة بتعميم رسمي وبحسب الأصول المرعية الإجراء تربويا وإداريا ، وبالتالي فإن هذا الاستبيان لا يتمتع بالمرجعية الرسمية ، ويجب عدم التجاوب مع الجهة التي وضعته ، وإن الإدارة في الوزارة تعمل على معرفة مصدره والجهة التي تقف وراءه” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام