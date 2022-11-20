سوريا: استشهاد عدد من العسكريين جراء اعتداء الاحتلال التركي على ريفي الحسكة وحلب

ارتقى عدد من الشهداء العسكريين نتيجة اعتداء قوات الاحتلال التركي على عدد من المناطق الآمنة والنقاط العسكرية بريفي حلب والحسكة فجر اليوم.

وأفاد مصدر عسكري سوري لـ سانا بأن “عدداً من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم”.

وذكرت سانا أن “طيران الاحتلال التركي استهدف عدداً من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في المنازل”.

المصدر: وكالة سانا