الهلال الأحمر: 29 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2022 - 14:12
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الهلال الأحمر: 29 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في نابلس
منذ 14 mins
18 November، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
مواجهات
نابلس
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