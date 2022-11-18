الهلال الأحمر: 29 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2022 - 14:12

الهلال الأحمر: 29 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في نابلس

منذ 14 mins 18 November، 2022
أخبار موقع المنار

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