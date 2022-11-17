الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد ويأمر بتنكيس الأعلام ليوم واحد حدادا على أرواح ضحايا حريق مخيم جباليا بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2022 - 22:10

الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد ويأمر بتنكيس الأعلام ليوم واحد حدادا على أرواح ضحايا حريق مخيم جباليا بغزة

منذ 53 mins 17 November، 2022
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