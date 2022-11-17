بوتين يمنح رتبة الحرس الفخرية للفوج الجوي 23

منح الرئيس بوتين الفوج الجوي المقاتل رقم 23 المسمى باسم “تالين” ومقره إقليم خاباروفسك أقصى شرق البلاد، رتبة “الحرس” الفخرية تكريما لبطولته الجماعية وبسالته في الأعمال العسكرية.

جاء ذلك في مرسوم صادر عن رئيس الدولة نشر على بوابة المعلومات القانونية الخاصة بمراسيم الرئيس حيث جاء فيه”نظرا للبطولة الجماعية والبسالة والصمود والشجاعة التي أظهرها أفراد الفوج في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررنا منح فوج (تالين) الجوي المقاتل الثالث والعشرين رتبة (الحرس) الفخرية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع”.

ويقع مقر فوج الطيران المقاتل رقم 23 في إقليم خاباروفسك في مطار “دزمغي”، وهو مسلح بمقاتلات “سو-35″، التي تستخدم بنشاط في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، فقد انتصرت أطقم “سو-35” في اكثر من معركة جوية على الطيارين الأوكرانيين، واستخدمت كذلك صواريخ “خ-31” المضادة للرادار بشكل فعال لشن ضربات ضد منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية.

الملاح فيكتور دودين الحاصل على لقب بطل روسيا

وكان الملاح في فوج الطيران المقاتل رقم 23 فيكتور دودين قد حصل، 4 آذار/ مارس الماضي، على لقب “بطل روسيا” تكريما لـ “شجاعته وبطولاته في أداء المهام القتالية”، حيث حقق دودين 3 انتصارات شخصية وانتصارا في خضم المجموعة، في 1 آذار/ مارس.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية