بالفيديو | الرئيس الأندونيسي ينقذ بايدن في قمة “العشرين”!

كاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الموجود في بالي لحضور قمة مجموعة العشرين، أن يسقط بعد تعثره في بعض السلالم، لكن نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو تدارك الوضع.

وكان الزعيمان يزوران غابة “تامان هوتان رايا المنغروف” في بالي عندما تعثر بايدن على الدرج. ومع ذلك، تم إنقاذ الرئيس الأمريكي من السقوط من قبل الرئيس ويدودو، الذي تمكن من الإمساك به في الوقت المناسب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد بايدن وهو يتعثر. حيث ظهر في كلية سارة لورانس خلال تجمع حاشد حضره المئات مؤخرا، وتعثر في مرحلة ما على المسرح، وبدا أنه فقد موطئ قدمه.

المصدر: وكالات